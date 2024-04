Saccomanno: “37,5 milioni per elettrificare la Sibari-Crotone”

“Mentre gli altri chiacchierano, Matteo Salvini continua a pensare concretamente alla Calabria! Finalmente, dopo anni di promesse mai mantenute, sono stati assegnati i lavori di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone: un’operazione straordinaria che prosegue il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie nel sud Italia. Ed in particolare, l’inizio della fase esecutiva del potenziamento del collegamento Lametia Terme – Catanzaro Lido – Dorsale Jonica. Una parte dell’investimento totale di 438 milioni di euro”. Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno. “La tratta -prosegue- prevede l’elettrificazione di 112 chilometri, con la realizzazione di 8 sottostazioni elettriche e l’installazione del sistema per la trazione elettrica ferroviaria. Una infrastruttura che servirà non solo a modernizzare i collegamenti, a ridurre drasticamente l’inquinamento ambientale e delle emissioni nocive, ma, anche, ad offrire occupazione, crescita, nuove tecnologie con, appunto, i treni elettrici. Un risultato di grande rilevanza per il territorio che comincia ad uscire da uno storico isolamento grazie all’impegno della Lega e del suo ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini”.