Taurianova, a 130 anni dai Miracoli partono le celebrazioni

Al via le celebrazioni a Taurianova per i 130 anni dei Miracoli, nel ricordo dei segni apparsi nel 1984. Secondo la tradizione il 9 settembre di quell’anno si verificarono il movimento degli occhi della statua della Madonna della Montagna e l’apparizione della croce sulla luna. Inaugurerà le celebrazioni la Mostra dal titolo “Gli occhi di Maria”, allestita nell’antica Chiesa del Rosario, con i lavori realizzati dagli studenti della città. L’inaugurazione avverrà il 10 aprile. L’anniversario dei Miracoli entra anche nella programmazione di ‘Taurianova, Capitale del Libro 2024’ il 18 Maggio con un convegno mariano che offrirà l’opportunità “per approfondire la devozione mariana e per condividere testimonianze di fede. Oltre a tanti ospiti illustri è già confermata la presenza, in collegamento, del cardinale Angelo Comastri”, riferiscono gli organizzatori. Il 5 giugno è prevista la partecipazione della comunità parrocchiale all’udienza di Papa Francesco, durante la quale il Pontefice benedirà il nuovo Stellario della Madonna e l’aureola del Bambinello. Il 15 e 16 giugno ci sarà poi il tradizionale pellegrinaggio a piedi al santuario di Polsi, nel cuore dell’Aspromonte. Dal primo al 4 luglio saranno realizzati dei laboratori per bambini e adulti per la creazione delle stelle votive che durante la novena della Madonna della Montagna (dal 30 al 7 agosto) illuminano ogni casa della città. Nel corso delle celebrazioni verrà conferito a Taurianova il titolo di “Città Mariana”. Tante anche le iniziative dei giorni di festa che inizieranno il 29 agosto con il tradizionale “U ‘mbitu” e culmineranno il 9 settembre con la messa presieduta da mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido-Palmi. “È stato bello sperimentare come ogni iniziativa pensata – afferma il parroco don Mino Ciano – messa ai piedi di Maria con la preghiera, sia poi diventato un segno anche di speranza e di benedizione per tutta la nostra comunità. La devozione mariana che guida il popolo di Taurianova ci ha guidati lungo questo cammino”.