“In Calabria ho trovato unentusiasmo, una carica, e una voglia di riscatto di dimostrareall’Italia quanto valgono i giovani di questa meravigliosaregione che ha un passato straordinario”. Così il ministridell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che ha fattovisita all’istituto d’istruzione superiore “Petrucci- Ferraris -Maresca” di Catanzaro, che comprende vari indirizzi tra cuiLiceo tecnico sperimentale ad indirizzo edile territoriale,nautico, professionale oss, odontotecnico.”Il fatto che qui e in Calabria abbiate risposto in cosìtanti con le vostre scuole alla sfida del 4 + 2 – ha aggiunto ilministro -vuol dire che voi avete voglia di futuro, di unavvenire in cui possiate realizzare al meglio le vostrestraordinarie potenzialità. Dovete crederci. Avete docenti edirigenti scolastici motivati, e una Regione che sta al vostrofianco e io, per quanto mi riguarda, farò di tutto persupportarvi”.”Non è un caso – ha sostenuto – se in questa scuola noiabbiamo stanziato quasi 800 mila euro e altre 340 mila eurodestinate specificamente per l’inclusione scolastica. LaCalabria è una terra ricca di storia e di cultira. Qui si èformata la scuola pitagorica che è stata l’origine dellamatematica nel mondo, ma qua avete avuto tanti altri studiosi eletterati di grande livello come Corrado Alvaro che sono edevono essere il vostro orgoglio”.I ragazzi, prima della conclusione della visita, hannoconsegnato al ministro una targa ricordo.”Se non ci fosse il disagio nonavremmo dato così tanta importanza a questa regione. E’ chiaroche i giovani calabresi scontano un passato di trascuratezza eper troppo tempo le istituzioni nazionali in particolare hannotrascurato questa regione”. Lo ha detto il ministrodell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara a Catanzaro perpresentare il progetto “Recapp Call” per il recupero dicompetenze in Italiano e matematica alla presenza anche delpresidente di Invalsi Nicolas Ricci.”E’ la prima volta che c’è un disegno strategico- haaggiunto Valditara – con Agenda Sud, ed è la prima volta che unaregione, come la Calabria, con il progetto che oggi vienepresentato, si occupa concretamente di dare una formazione dieccellenza soprattutto in due materie strategiche come Italianoe matematica per i nostri giovani”.Rispondendo ad una domanda sul dimensionamento scolastico hasottolineato “che non crea problemi all’utenza e, come abbianopiù volte spiegato, non chiude scuole. Proprio qui in Calabria -ha detto ancora il ministro -è stato realizzato in modoeccellente. Addirittura prevedendo la figura di un vicepresidevicario che potenzia la presenza anche in quelle autonomie chevengono accorpate. Si tratta semplicemente di un accorpamento direaltà che, prima, erano governate in reggenza”.