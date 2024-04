Per la realizzazione del ponte sulo Stretto “oggi è stato pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali l’avviso di avvio del procedimento relativo agli espropri che consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione e formulare eventuali osservazioni, a tal fine la società Stretto di Messina ha aperto sportelli informativi sia a Messina che a Villa San Giovanni e a decorrere dll’8 aprile e per la durata di due mesi fornirà supporto e assistenza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time, aggiungendo che “è stata anche indetta e convocata per il 16 aprile la Conferenza dei Servizi”.