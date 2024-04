“Venga convocato subito dinanzi al prefetto un incontro urgente con il gruppo dirigente dell’Istituto Salesiano di Soverato e le organizzazioni sindacali”. Lo chiede la segretaria confederale Cgil Calabria Caterina Vaiti intervenendo sull’annuncio di chiusura della scuola. “Abbiamo già interessato della vicenda la Regione Calabria – prosegue – e auspichiamo che si attivino prima possibile tutti i percorsi per intervenire su una situazione drammatica. Ne va del futuro dei lavoratori ma anche di quello degli studenti informati a una manciata di mesi dalla fine dell’anno scolastico che da settembre dovranno trovare una nuova scuola, nuovi insegnanti e compagni”. “L’Istituto Salesiano – afferma Vaiti – è una scuola storica del territorio, con una forte valenza sociale. Perderla significherebbe un grave danno per la città e il suo comprensorio. Importanti sarebbero anche le ripercussioni sui lavoratori, molti dei quali lavorano da anni nel circuito salesiano e si ritroverebbero ad essere disoccupati in età avanzata con difficoltà di reinserimento nel mondo lavorativo. Come Cgil non intendiamo stare a guardare e vigileremo affinché si arrivi ad una soluzione opportuna e condivisa”. Sulla vicenda interviene anche la segretaria regionale Flc Cgil Calabria Carmen Aiello la quale chiede all’Ufficio scolastico regionale e alla vice presidente con delega all’Istruzione Giusy Princi di “prendere posizione su un caso che rischia di diventare una bomba sociale”.