“Ho spiegato al ministro Fitto che la rimodulazione del Pnrr è una attività che condivido perché bisogna evitare che si disperdano risorse come in passato. Il presupposto da cui lui parte in questa ultima rimodulazione delle risorse della sanità, però, è sbagliato per la Calabria. Gli interventi per l’edilizia sanitaria, infatti, la Calabria non li aveva mai decisi e ci occorrono per completare i grandi ospedali che i calabresi aspettano”. A dirlo, incontrando i giornalisti, il presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto, in merito alle polemiche sulla rimodulazione dei fondi del Pnrr riguardo la sanità. “È assurdo – ha aggiunto – che le risorse già destinate alla Calabria vengano utilizzate per coprire interventi prima previsti nel piano nazionale complementare. Queste risorse a noi occorrono per completare i lavori dell’ospedale della Sibaritide, di Palmi e di Vibo”.