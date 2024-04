Tim Robbins sarà ospite del Magna Graecia Film Festival il 2 agosto. In programma anche un suo concerto

Tim Robbins, premio Oscar nel 2004 come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione in “Mystic River”, di Clint Eastwood, sarà ospite a Catanzaro della prossima edizione del “Magna Graecia film festival”, in programma dal 27 luglio al 3 agosto e di cui è fondatore e direttore artistico Gianvito Casadonte. Ad annunciarlo sui social è il sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita. “Dal palco dei premi Oscar – scrive Fiorita – al porto di Catanzaro. Grazie al Magna Graecia Film Festival si realizza un altro sogno. La galleria delle star di Hollywood che hanno calcato il palco della nostra città si arricchisce di un altro nome d’eccezione, l’attore e regista Tim Robbins. Il protagonista di film cult, come ‘Le ali della libertà’ e ‘Mystic River’, sarà a Catanzaro il prossimo 2 agosto. Un’occasione unica per scoprire anche il suo profilo, meno conosciuto, di cantante e musicista, insieme alla ‘The Rogues gallery band’, in un viaggio alle radici della tradizione americana. Un concerto-evento straordinario che sarà al centro della kermesse diretta da Gianvito Casadonte, che ogni anno ci regala tante emozioni e sorprese, proiettando Catanzaro e la Calabria nell’olimpo del cinema”. “É una grande soddisfazione – dice Casadonte – sapere che Tim Robbis, uno dei miei attori preferiti, verrà a trovarci durante il Magna Grecia film festival. Sarà l’occasione per celebrare ‘Mistic River’, che compie 20 anni, e “Le ali della libertà’, che ne fa 30, Ed avremo la possibilità di assistere ad un meraviglioso concerto di Tim il 2 agosto a Catanzaro nell’area del porto”.