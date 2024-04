Maria Elena Senese è stata eletta all’unanimità nuovo segretario generale della Uil Calabria. L’elezione è avvenuta nel Consiglio confederale della Uil Calabria convocato a Maida (Catanzaro), alla presenza del segretario generale del sindaco Pierpaolo Bombardieri: Senese subentra a Santo Biondo, da alcune settimane designato nella segreteria nazionale della Uil.

“Dobbiamo stare in mezzo alle persone, dobbiamo ascoltare le loro richieste e trasformarle in soluzioni. Questa terra – ha detto Senese nel suo primo intervento da segretario generale della Uil Calabria – non può accettare l’interminabile emorragia di giovani che scappano verso il Nord o verso l’estero. Per questo impegneremo la Regione affinché riesca ad approntare un piano di sviluppo occupazionale e sociale che sia in grado di riscrivere il presente e ridisegnare il futuro della Calabria. Bisogna sfruttare le potenzialità di questo territorio e cercare di intervenire al fine di ridurre il più possibile quelli che sono ormai divari atavici tra un Settentrione che corre a una velocità notevole e un Meridione che affanna, a partire dalle infrastrutture, un tema che – ha proseguito Senese – noi rivendichiamo da tanto tempo, sia quelle materiali che immateriali. Rivendichiamo, ad esempio, il completamento di tutta la Statale 106, uno dei punti cardine della nostra vertenza Calabria”.