di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Si è svolto nel pomeriggio odierno il congresso cittadino di Azione, alla presenza del segretario regionale Francesco De Nisi e del segretario provinciale Roberto Guerriero. Segretario cittadino è stato eletto il giovanissimo e dinamico imprenditore Andrea Santoro. L’occasione è stata inoltre utile e preziosa per discutere, davanti a una folta platea, del percorso di radicamento sul territorio di Azione, il cui ambizioso obiettivo, in città e in provincia, è quello di contribuire alla crescita della comunità, dando voce alle istanze dei territori e soprattutto di quelle aree che rischiano l’isolamento. L’elezione del segretario cittadino completa il quadro di questo radicamento e rafforza l’attività politica del gruppo che va avanti anche in Consiglio comunale. Erano presenti il capogruppo di Azione in Consiglio, Valerio Donato, e i consiglieri Stefano Veraldi e Gianni Parisi, oltre al consigliere provinciale Fernando Sinopoli.