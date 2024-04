“Come per abitudine accade a certe latitudini, si sta spargendo la voce che la Terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale Annunziata di Cosenza sia stata chiusa. Il che non risponde alla verità”: è quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che nel 2016, appena insediato al primo mandato, ottenne l’istituzione del reparto. “È vero che avrebbe dovuto essere realizzata come struttura complessa ed è rimasta semplice – spiega Marziale – ma è gravissimo diffondere notizie distorcendone una verità che disinforma l’utenza. Nel piano sanitario del governatore Occhiuto è prevista proprio la realizzazione di un’unità operativa complessa di terapia intensiva pediatrica, così come decretata al tempo dal commissario alla sanità regionale ad acta Massimo Scura, ma a Catanzaro. Nel frattempo – conclude Marziale – il reparto a Cosenza lavora e niente è stato dismesso”.