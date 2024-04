di RTC Sport

Il Catanzaro si arrende in casa al Como nella 32sima giornata in Serie B. E’ stata una gara dai due volti con le aquile giallorosse che hanno dominato nel primo tempo, nel quale il Como ha sofferto tantissimo la brillantezza e la vivacità dei padroni di casa. La musica è pero’ cambiata dopo l’intervallo. In apertura rete annullata a Iemmello per fuorigioco, poi occasionissima per Sounas nel cuore dell’area di rigore ma la difesa comasca si salva con un po’ di fortuna. Il gol è nell’aria e arriva al 19′ quando Vandeputte si produce in un’iniziativa sul binario sinistro, calcia in porta, la sfera viene deviata da Iovine che spiazza il proprio portiere Semper e determina il vantaggio. Reazione Como con il palo di Gabrielloni di testa e un paio di conclusioni fuori specchio del mobile Strefezza. Rete annullata a Cutrone per offside. Il Catanzaro prova ad arrotondare il punteggio ma non vi riesce. Ad inizio ripresa il Como cambia atteggiamento e inizia a spingere con decisione rendendosi pericoloso. In 5 minuti letali gli ospiti la ribaltano. Al 62′ palla nel mucchio in area per Gabrielloni che sbuca come un falco e trafigge Fulignati da pochi metri. Al 67′ Da Cunha raccoglie una palla vagante da sinistra e gonfia la rete da ottima posizione, 1 a 2. Poco prima la squadra di Roberts e Fabregas aveva colpito anche un altro palo sempre con Da Cunha. Catanzaro colpito e stordito che prova timidamente a rialzarsi. Resta in partita fino all’extratime quando trova con ardore e generosità il pareggio: cross addirittura di Fulignati travestito da mezzapunta per la testa di Antonini che trova l’angolo e fa 2 a 2 nel tripudio. Ma l’arbitro Del Bello segnala che il il difensore goleador è di qualche centimetro in fuorigioco e annulla tra le proteste veementi. Il Como sbanca il Comunale e si porta via 3 punti che rafforzano il suo secondo posto che attualmente vuol dire promozione diretta. Per il Catanzaro un incidente di percorso ma la strada verso la promozione diretta o tramite playoff è tutta ancora da scrivere.