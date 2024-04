SAN FLORO(CZ)/ Proseguono gli incontri dell’ambito del progetto “Educare-Ulisse in Calabria” nella sede di Fiabipark a San Floro. Oggi si è svolto il laboratorio di fotografia, informatica e laboratorio teatrale sulla figura di Ulisse. Le iniziative proseguiranno nella prossima settimana per condividere un’altra mattinata alla riscoperta dell’eroe omerico e al suo passaggio in Calabria.