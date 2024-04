di RTC Sport

Cosenza bravo e generoso riesce a acciuffare per due volte la FeralpiSalo’. Finisce 2 a 2 al Garilli di Piacenza una gara vitale per il futuro dei lupi, una sfida già spareggio nella quale era vietato fallire per evitare di far avvicinare la FeralpiSalo’ in classifica. Obiettivo minimo centrato e sconfitta evitata. I verdeblu allenati dall’ex Marco Zaffaroni scappano due volte con l’atro ex La Mantia ma vengono puntualmente raggiunti. Prima rete dell’attaccante dei lombardi al 19′, ma Tutino rimedia al 27′. Ancora La Mantia su rigore riporta avanti i padroni di casa al 54′ su rigore. Ma al 74′ ci pensa Antonucci su suggerimento di Marras a realizzare il 2 a 2 finale. Primo punto conquistato per William Viali.