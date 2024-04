Calcio serie D, la Reggio Calabria vince a Casalnuovo e blinda il quarto posto. Colpo Locri, il Castrovillari piega il San Luca

di Manuel Soluri (RTC Sport)

Nella 34sima giornata in serie D gruppo I la Reggio Calabria vince a Casalnuovo di Napoli e blinda il quarto posto. Contro i campani dell’ex Reginaldo vittoria amaranto 1 a 0 con rete di Nino Barillà a un quarto d’ora dal termine. Amaranto ora a 55 punti quasi irraggiungibili dalle rivali. Il Locri supera la Sancataldese 2 a 1. Siciliani per primi in vantaggio con Varela al 21′ ma acciuffati da Larosa nel recupero del primo tempo su rigore e ribaltati da Marsico al 68′. In coda il Castrovillari piega il San Luca con lo stesso punteggio. Rossoneri avanti con Palma al 43′. Lo stesso Palma arrotonda al 66′. Il capitano rossonero Cosenza viene espulso al 66′. Il San Luca accorcia quando è troppo tardi con Apostu al 93′.