Calcio, Eccellenza: il Sambiase pareggia e si prepara alla festa promozione. Vincono Vigor, Soriano Paolana e Scalea

di Manuel Soluri (RTC Sport)

Ventisettesima giornata nel Campionato regionale di Eccellenza. Il Sambiase pareggia in casa della ReggioRavagnese e prepara la festa promozione per la prossima gara in casa. La Vigor Lamezia supera il Bocale 2 a 1 con reti di Vilella e Bernardi, rete reggina di Nicolau. Nello scontro diretto per il terzo posto il Soriano stende il Cittanova 1 a 0, gol di Acosta. A reti bianche Isola Capo Rizzuto e Brancaleone. Uno a uno tra PraiaTortora e Palmese. Colpo salvezza della Paolana che supera il Gioiosa con rete di Tutino, successo importante anche dello Scalea che espugna il terreno dello Stilo-Monasterace. Gol e spettacolo tra Morrone e Rende (2-2).

CLASSIFICA

SAMBIASE 64

VIGOR LAMEZIA 58

SORIANO 49

CITTANOVA 43

BOCALE ADMO 40

BRANCALEONE 40

DIGIESSE PRAIA TORTORA 40

RENDE 38

REGGIORAVAGNESE 36

PAOLANA 32

ISOLA CAPO RIZZUTO 31

PALMESE 29

SCALEA 28

GIOIOSA JONICA 20

MORRONE 19

STILOMONASTERACE 18