“La fase di stallo che si sta registrando sulla bonifica di Crotone rischia di aumentare i ritardi di risanamento ambientale e sanitario che la comunità di quel territorio sta subendo ormai da troppo tempo”. E’ quanto afferma Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del Pd e vicepresidente della Commissione Bilancio che, sulla vicenda, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione. “Anzi, esiste il reale rischio, dopo tre anni – aggiunge Mammoliti – di ritornare indietro rispetto all’unico progetto in campo che prevede lo smaltimento dei rifiuti fuori regione. Ho ribadito queste preoccupazioni nella partecipata assemblea provinciale di Crotone, indetta dalla Federazione del Pd e, coerentemente, ho presentato un’interrogazione per chiedere alla Regione di conoscere quale posizione la Giunta regionale intenda assumere alla Conferenza dei Servizi già indetta per il prossimo 3 maggio. Vista l’urgenza del tema, spero di avere la risposta nei tempi previsti, qualora ciò non dovesse avvenire, faccio appello alla sensibilità istituzionale del presidente Mancuso, nel voler inserire l’interrogazione alla prima seduta di Consiglio regionale che verrà convocata”. “Continuerò a vigilare – sostiene ancora Mammoliti – affinché si possano rendere esigibili, dopo tantissimi anni di ritardo, tre imprescindibili obbiettivi: bonifica, risanamento ambientale, investimenti post bonifica. Mi attiverò in tutte le sedi, coinvolgendo i canali politico istituzionali del partito ai vari livelli, a sostegno di questi irrinunciabili obbiettivi, a favore di una popolazione da troppo tempo esposta a rischi ambientali e sanitari”.