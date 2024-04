La Giunta regionale, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con Legambiente per il coordinamento e il monitoraggio in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia. “Legambiente – è detto in un comunicato – ha formulato la relativa proposta di collaborazione con la Regione per sviluppare nell’anno in corso l’attività di monitoraggio civico rivolto ai Comuni, all’interno della campagna nazionale ‘Abbatti l’abuso’. Grazie a questa intesa verrà redatto un inventario degli abusi presenti su tutto il territorio regionale e, a valle di questa attività di monitoraggio, verranno decisi e finanziati gli abbattimenti da effettuare. L’esecutivo ha poi stabilito che, per tutto il periodo di svolgimento delle prossime elezioni europee, al fine di garantire la più ampia trasparenza e neutralità, non dovranno essere effettuate nomine o designazioni, salvo che non siano strettamente necessarie o per funzioni non procrastinabili. La decisione riguarda, nello specifico, la permanenza nelle rispettive funzioni degli organi commissariali individuati dalla Giunta e nominati dal presidente della Regione, senza soluzione di continuità con gli incarichi già conferiti, e gli incarichi dei commissari straordinari degli enti strumentali e dei commissari degli Ambiti territoriali di caccia. Pertanto rimarranno nell’esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 luglio 2024 i commissari dell’Ambito territoriale di caccia delle province di Vibo Valentia e Crotone; il commissario straordinario di Azienda Calabria lavoro e Arpal ed il commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal)”. “É stato approvato, inoltre – si aggiunge nella nota – lo schema di accordo di collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana che prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati sull’osservazione e il monitoraggio del territorio e dell’ambiente. La Giunta ha anche nominato Giuseppe Iiritano dirigente generale reggente del Dipartimento agricoltura e Giacomo Giovinazzo commissario straordinario dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Arcea)”. “Su indicazione poi della vicepresidente, con delega all’istruzione, Giusi Princi – prosegue il comunicato – la Giunta ha approvato lo schema del Protocollo d’intesa tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale per la realizzazione del progetto ‘La Calabria raccontata dai suoi scrittori’.