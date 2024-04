Oggi, durante le nostre giornate quotidiane siamo assediati da ritmi lavorativi frenetici e travolgenti che spesso non ci permettono di dedicare del tempo a noi stessi. Nel medio e lungo periodo tale stile di vita non solo ci debilita quanto ci rende sempre piu’ insoddisfatti. E’ allora importante tentare di ritrovare noi stessi, ricercando la felicità, lo star bene dedicando maggior tempo e cura a cio’ che ci rende felici. Tutto questo puo’ passare anche tramite le discipline olistiche, che possono contribuire a infondere calma e serenità nel nostro animo, al fine di vivere in maniera piu’ armonica anche con il contesto che ci circonda. Non è un caso che tra tali discipline lo yoga sia in grande ascesa. In Calabria sono in molti a praticarlo e a diffonderlo attraverso tecniche mirate e approfondite durante anni e decenni di studio. Tra questi esperti c’è senz’altro Mariangela Longobardi, naturopata, la quale crede tanto e fortemente in queste pratiche, tanto da avere raccolto le sue numerose conoscenze nel libro tematico “Yoga e Colore: La via per la felicità“: “Questi studi mi hanno aiutato moltissimo a migliorare la mia personalità e soprattutto l’approccio alle cose che andavo a intraprendere. Direi che è stato uno snodo fondamentale nella mia vita. Ora mi sento decisamente piu’ serena nell’affrontare qualunque cosa. Consiglio tale percorso senza dubbio, intanto per riuscire a scoprire e scandagliare meglio il nostro animo che a volte neppure noi stessi riusciamo a comprendere totalmente” ha affermato ai microfoni di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, presentando nella rubrica “Appuntamenti su RTC“, la seconda edizione di “Esperienze di Benessere“, promossa da Spazio Indaco Eventi Olistici.

“Si tratta di un evento che farà vivere un’esperienza multisensoriale e multidisciplinare con le discipline olistiche. Uno spazio che appartiene a tutti, un abbraccio, una coccola, una nuova consapevolezza che dolcemente arriva a ciascun partecipante. Dopo il successo della prima edizione, la seconda edizione si svolgerà nella splendida cornice della Costa degli Aranci a Montepaone, in provincia di Catanzaro. Attraverso yoga, danza, arteterapia, massaggio, discipline olistiche e tecniche di meditazione scopriremo le nostre energie sottili, le qualità e le potenzialità interiori. L’edizione sarà arricchita inoltre dall’area fitness grazie al Ciclyng Group con sessioni di indoor cycling legate allo yoga. Faremo il piu’ bel viaggio che si possa fare, ovvero il viaggio verso noi stessi” ha affermato Mariangela Longobardi. Il tutto si svolgerà dal 19 al 21 Aprile nel Residence Albachiara di Montepaone Lido.

Nei prossimi giorni RTC dedicherà un ampio Speciale RadioTelevisivo all’iniziativa.