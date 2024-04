CATANZARO/ La Procura di Catanzaro ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Francesco Pitaro nell’interesse di lavoratori di Karol Betania dopo che la società ha ottenuto, a seguito della denuncia di un reato di natura estorsiva, un provvedimento di sospensione dei termini. E’ quanto riferisce lo stesso legale in una nota. Con il provvedimento – è detto in una nota – la Procura “ha disposto ‘la proroga di 300 giorni dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali. La sospensione per la durata di 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenza da qualsiasi diritti, azione ed eccezione’. In virtù di ciò Karol Betania ha diffidato i lavoratori al fine di astenersi dallo svolgere azioni esecutive per il recupero dei crediti di lavoro”. L’ avvocato Pitaro ha chiesto, nell’interesse dei lavoratori, riporta la nota, “che si specificasse nel detto provvedimento che lo stesso non comprendeva anche i crediti di lavoro”. Nel proprio atto il legale “ha, infatti, rilevato che il diritto del lavoratore alla retribuzione è un diritto primario e costituzionalmente protetto che deve essere adempiuto con priorità e senza ritardo e che il lavoratore ha diritto di poter pretendere il pagamento dello stesso, in caso di omissione e inadempimento da parte del datore di lavoro, anche attraverso l’esercizio dell’azione dinanzi il Tribunale dell’Esecuzione. Con il provvedimento di oggi la Procura della Repubblica, con motivazione ampia ed articolata, in accoglimento delle richieste dell’avvocato Francesco Pitaro, ha pertanto disposto che ‘il provvedimento di sospensione in oggetto non debba intendersi riferito ai debiti dell’imprenditore verso i lavoratori dipendenti della società Karol Betania SS Srl o di altre società dal medesimo rappresentate”.