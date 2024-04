Unioncamere Calabria: “Sinergie per vincere le sfide sul turismo”

“La sinergia tra gli attori del territorio per vincere le sfide poste da una domanda turistica in rapido mutamento” è stato il tema di un evento on line promosso in occasione della terza Giornata nazionale del Turismo delle Camere di commercio nell’ambito del programma del Fondo di perequazione “Sostegno al Turismo” 2021-2022 realizzato da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi con il contributo tecnico-scientifico dell’Istituto nazionale ricerche turistiche. Oltre 160 i partecipanti all’evento, moderato da Erminia Giorno, segretario generale di Unioncamere Calabria, che ha celebrato la Giornata regionale del turismo delle Camere di commercio attraverso la presentazione dei principali aspetti della domanda e dell’offerta turistica regionale e degli strumenti messi a disposizione per supportare le amministrazioni pubbliche e la filiera turistica. Ad introdurre i lavori è stato Antonino Tramontana, presidente di Unioncamere Calabria: “Rivolgo innanzitutto un ringraziamento all’assessore Varì ed a tutti i dirigenti regionali presenti per essere intervenuti alla Giornata regionale del Turismo delle Camere di commercio che ha visto impegnato il sistema camerale regionale nella valorizzazione del territorio e di questo importante settore che contribuisce in modo notevole all’economia della nostra regione. Ricordo, inoltre – ha affermato – che è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano e Unioncamere avente l’obiettivo di rafforzare nei territori la collaborazione tra le Camere di commercio e le Regioni e promuovere lo sviluppo del patrimonio turistico e culturale del nostro Paese. Tale collaborazione è basata su tre elementi: l’informazione economica, la qualificazione delle imprese e la valorizzazione delle destinazioni turistiche a cominciare dalle Destination Management Organization quale strumento fondamentale per definire i fattori identitari”. “Il report presentato nel corso dei lavori – ha concluso Tramontana – fornisce un’analisi dettagliata dell’economia del turismo in Italia, con un focus particolare sulla regione della Calabria, utilizzando i dati presentati dall’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio l’analisi focalizzata sul trend regionale rivela che la maggior parte delle imprese turistiche ha mantenuto stabili le proprie vendite tra il 2019 e il 2023, con un significativo 23,4% che ha registrato un miglioramento delle vendite. Tuttavia, si è osservato un inasprimento dei costi di gestione, attribuibile principalmente alle tensioni geopolitiche internazionali e all’aumento dei prezzi energetici, che ha portato il 25,4% delle strutture ad aumentare i prezzi delle camere. C’è un crescente interesse da parte delle imprese per un’offerta turistica sostenibile, con un focus su risparmio energetico, riduzione dell’impatto ambientale e offerta di servizi green. L’indagine ha evidenziato, infine, anche il ruolo significativo del mercato parallelo degli alloggi, con Airbnb che rappresenta una parte rilevante dell’offerta turistica in Calabria. La regione conta oltre 16.000 abitazioni disponibili su Airbnb, con un incremento delle prenotazioni del 17% rispetto al 2022”. “Ringrazio il sistema camerale – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, internalizzazione e attrattori culturali Rosario Varì – per aver organizzato questa importante giornata del turismo. E’ un’occasione che ci consente di analizzare una serie di dati relativi ad un settore certamente strategico per l’economia regionale. Dall’analisi condotta emergono indicazioni incoraggianti da porre alla base delle decisioni politiche che occorre assumere. Vi è una vendita del prodotto turistico in tendenziale crescita ed un allungamento della tradizionale stagione turistica balneare. Di contro, tra i limiti riscontrati, vi è un aumento dei prezzi riconducibile al caro energia. Questo Governo regionale, a tale specifico riguardo, ha ristorato le imprese calabresi attivando il meccanismo Supporting Affordable Energy, a supporto della loro competitività. Altro aspetto fondamentale correlato al turismo riguarda i trasporti. Sono stati avviati i lavori per la riqualificazione degli scali calabresi, che costituiscono il primo biglietto da visita per i turisti che arrivano in Calabria. Inoltre, sono state istituite molte nuove tratte per collegare meglio la Calabria all’Italia ed all’Europa: è indubbio che se una destinazione turistica è vicina e accessibile è più attrattiva. Bisogna continuare a promuovere la destinazione Calabria anche attraverso le Camere di commercio Italiane all’Estero, come già avvenuto in diverse occasioni, poichè – ha concluso Varì – si tratta di strumenti importanti per veicolare le bellezze naturalistiche e la ricchezza culturale che la nostra Regione offre. Perseguendo tale logica di rete il mio Dipartimento ha stipulato anche un protocollo d’intesa con il sistema camerale regionale per operare in sinergia a supporto delle attività di promozione territoriali”.