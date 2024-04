“Siamo soddisfatti per aver raggiunto l’obiettivo sull’intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della galleria della Limina e, nel contempo, per aver evitato l’isolamento della Locride per come, invece, si era paventato lo scorso anno. Grazie alla determinante azione che si è portata avanti con il presidente, Roberto Occhiuto, e con il viceministro delle infrastrutture, Galeazzo Bignami, si è raggiunto, con Anas e con il Dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria, l’importante obiettivo. Tra qualche giorno, pertanto, la galleria della Limina sarà percorribile dalle ore 6 alle ore 22, mentre nell’orario di chiusura sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso con le modalità stabilite dal tavolo tecnico. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto che consente di evitare un pesante isolamento per la Locride con gravi disagi anche per i cittadini della Piana di Gioia Tauro. Continuiamo come da impegno assunto a lavorare al raddoppio del traforo della Limina che rappresenta un traguardo importante per il territorio ionico e tirrenico dell’area metropolitana”. Lo ha dichiarato l’assessore alle politiche del lavoro e formazione professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, dopo aver effettuato un sopralluogo sul cantiere da dove saranno avviati i lavori.