Calcio, Iemmello è strabordante, Vandeputte è incontenibile: il cinico Catanzaro passeggia anche a Modena (1-3) e vola alto

di RTC Sport

Il Catanzaro ricomincia a vincere e a volare dopo lo stop con il Como ed espugna anche Modena, “vendicando” la sconfitta last second nella gara d’andata. Trascinato da Iemmello (2 gol e un assist), fuoriclasse autentico per questa categoria, fa festa al “Braglia” rinforzando il quinto posto e guardando con fiducia anche piu’ avanti, non avendo giustamente ancora abbandonato il sogno promozione diretta. Fischi del pubblico di casa per l’ennesimo ko del Modena, che ha vinto solo una delle ultime 18 gare e, dopo avere fallito l’obiettivo playoff, deve guardarsi seriamente dalla zona playout. Gli emiliani di Bianco non partono male, anzi. Costruiscono due buone occasioni con Gliozzi e Duca spaventando Fulignati. Ma il Catanzaro gradualmente prende le misure e comincia la sua danza che irretisce i padroni di casa. Dopo il quarto d’ora i giallorossi calabresi la sbloccano con una manovra di estrema facilità. Fulignati lancia Vandeputte che sfugge ai centrocampisti modenesi e imbuca in mezzo per Iemmello, taglio del bomber che disorienta gli spaventati difensori gialloblu’ e col destro in diagonale fa secco Seculin incolpevole. Azione in verticale quasi scolastica ma efficacissima, e rete realizzata con una semplicità con una disinvoltura sorprendente, con 3 passaggi il Catanzaro arriva dritto in porta. Dopo soli 9′ il Catanzaro concede il bis, sempre sull’asse Vandeputte-Iemmello ma questa volta a parte invertite. Il bomber all’altezza del centrocampo con una giocata geniale di tacco libera il belga che va via solitario e indisturbato che dal limite dell’area calcia col destro una rasoiata chirurgica sul secondo palo lasciando immobile Seculin, 0-2 e Braglia ancora gelato dalle prodezze dell’incontenibile duo calabrese ma la difesa di casa è letteralmente imbarazzante. Seconda rete marchio di fabbrica del Catanzaro che vola sulle ali dell’entusiasmo.

A questo punto il Modena, fischiato dal suo pubblico, prova a darsi una mossa. La scossa parte sempre da Palumbo, uno dei migliori dei suoi. Prima del riposo Santoro mette un pallone in mezzo da sinistra, interviene male Fulignati, sul tap in di Palumbo salva Petriccione sulla linea ma Tremolada fra una selva di gambe la mette dentro. Uno a due all’intervallo.

Ad inizio ripresa forcing immediato del Modena e occasione lampo con Fulignati che salva coi piedi su Duca. Ma il cinico Catanzaro colpisce ancora al 59′. Ambrosino fa partire Iemmello che lancia nuovamente il partenopeo in campo aperto, conclusione nell’angolo e rete del 3 a 1. Ma Perenzoni smorza gli entusiasmi e annulla per offside di Iemmello dopo avere consultato il Var. Ma il terzo gol rimane comunque nell’aria e arriva puntuale poco dopo. Assist del nuovo entrato Sounas al 68′ per Iemmello che apre il destro e fa doppietta personale e chiude i giochi condannando un Modena poco cattivo. Tredicesimo gol stgaionale per il bomber Nel finale portieri protagonisti, Fulignati para addirittura col volto e Seculin evita il poker ma il risultato non cambia. Fischi per il Modena, festa per i 1500 tifosi calabresi al Braglia che non vogliono smettere di sognare la serie A anche direttamente.