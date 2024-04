di RTC Sport

LAMEZIA TERME(CZ/ Giornata di grande festa ieri a Sambiase dove la squadra di calcio ha guadagnato la meritata promozione in Serie D con alcune giornate d’anticipo e ha potuto avviare la festa per il salto di categoria. Il tutto dopo la larga e corposa vittoria allo stadio Gianni Renda sulla Paolana (3-0), che, contemporaneamente al risultato della Vigor Lamezia impegnata con il Rende, ha reso la capolista inarrivabile in vetta a due giornate dal termine. Pertanto, dopo avere atteso la conferma dei risultati finali, in campo e sugli spalti si è scatenata la festa con canti di gioia ed esultanza per quella che è stata definita la Fenice giallorossa, ovvero l’anno della rinascita dopo gli ultimi tempi duri e complessi per il calcio sambiasino e lametino. La festa è immediatamente dopo proseguita in piazza con vessilli e bandiere fino a sera. Il Sambiase torna in Serie D e ci sono basi per rimanerci e ben figurare.

