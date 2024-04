BOTRICELLO(CZ9/ Festa a Botricello per un fortunato giocatore che ha centrato un 5 da oltre 64 mila euro al Superenalotto. La giocata vincente è stata realizzata a Botricello, comune della provincia di Catanzaro. La combinazione vincente è stata 10, 23, 47, 49, 84, 85, J 5, SS 24. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 12 aprile ha assegnato ben 291.081 vincite ma nessun “6”. In palio per il prossimo concorso del 16 aprile ci sarà un Jackpot da oltre 90 milioni quattrocento mila euro L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.