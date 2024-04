CATANZARO/ Nel centenario della morte di Giacomo Puccini, Lirica in Pillole propone a Catanzaro quattro

appuntamenti dedicati alle quattro più celebri opere del Maestro: la

Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. La grande intensità musicale e la tumultuosa passione amorosa, che lega tutte e

quattro le opere, saranno il filo conduttore degli appuntamenti che di volta in volta

si arricchiranno di racconti sulla vita e sui piaceri di Puccini, noto viveur.

“Giacomo Puccini” afferma Marco Calabrese “è un compositore che, attraverso

una ricca ed intensa orchestrazione, ha saputo descrivere in musica le azioni

sceniche come nessun altro. Quasi un musica cinematografica, una gigante colonna

sonora capace di accompagnare con fluidità le vicende dei protagonisti delle opere

e nello stesso tempo imprimere nella memoria collettiva quelle melodie e quelle arie

che sono diventate patrimonio musicale e culturale.”

“L’amore e la passione” continua Calabrese “è il sottotitolo del ciclo dedicato al

Maestro. Sono proprio l’amore e la passione che, in modi diversissimi tra loro,

accendono di emozionanti e palpitanti scene tutte le vicende teatrali. E il teatro

senza amore è come un violino senza corde!”.

giovedì 18 aprile 2024, h 19.30

La Bohème

La vita spensierata di un gruppo di giovani, e l’intensa fiamma d’amore.

giovedì 9 maggio 2024, h 19.30

Tosca

Una vita votata all’arte e all’amore che non accetterà compromessi.

giovedì 23 maggio 2024, h 19.30

Madama Butterfly

La storia di un cuore sedotto, spezzato e abbandonato.

giovedì 6 giugno 2024, h 19.30

Turandot

Turandot, gelida principessa, si scioglierà all’amore.