Finisce giustamente in parità la sfida odierna tra Catanzaro e Cremonese valida per la 34sima giornata in serie B. Identico risultato della gara d’andata, giocata addirittura il 19 agosto, era la prima giornata di campionato. Quinto in classifica, il Catanzaro puntava a vincere per accorciare il distacco proprio dai lombardi che occupano il quarto posto. Ci ha provato, e ha avuto anche grosse occasioni per riuscirci. La Cremonese, sconfitta 3 volte nelle ultime 5 gare, ha probabilmente perso nelle scorse settimane il treno della promozione diretta, e puntava a reagire per riprendere il percorso interrotto e prepararsi bene ai playoff. Buona gara anche della squadra di Stroppa, sceso in Calabria con 4-5 assenze. Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, si è confermata squadra solida, tecnica e qualitativa. Molto manovriera, ha tenuto molto il possesso e la circolazione palla ma ha concluso poco in porta. Buone chances per Johnsen e Pickel. Dall’altra parte il Catanzaro, quando ha affondato, ha messo i brividi alla difesa lombarda apparsa ancora convalescente dopo le ultime uscite poco convincenti. Occasioni importanti per Iemmello, Ambrosino, Vandeputte, Biasci e soprattutto Stoppa che al 90′ si è divorato un gol che sembrava fatto. Alla fine comunque il pari sembra giusto. Il Catanzaro rimane quinto e la Cremonese quarta. Al vertice sembra cristallizzarsi la situazione con Parma e Como dirette verso la A ma il Venezia, vincendo a Lecco in rimonta, tiene vivo il campionato per la promozione diretta e affonda forse definitivamente i blucelesti destinati mestamente al ritorno in C dopo un solo anno. Nel prossimo turno Catanzaro in trasferta a Pisa.