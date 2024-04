Il Crotone batte in rimonta il Monopoli e conquista i playoff, tentando di salvare una stagione soffertissima e complessa. Ospiti in rete al 12 con Carlo De Risio. Il Crotone fatica e deve attendere il 22′ del secondo tempo per acciuffare il pareggio con Marco Tumminello che si ripete 2′ dopo e ribalta il risultato. La chiude Guido Gomez al 35′, 3 a 1 finale per i rossoblu’ che si stanziano all’ottavo posto a +4 sulla prima inseguitrice dei playoff ovvero il Foggia, dunque guadagnano matematicamente un posto per gli spareggi promozione.

TABELLINO

CROTONE: D’Alterio; Leo (33’st Rispoli), Gigliotti, Loiacono; Tribuzzi, D’Errico (20’st Felippe), Vinicius, D’Ursi (20’st Kostadinov), Giron; Tumminello (33’st D’Angelo), Gomez (41’st Comi). A disp. : Dini, Martino, Bove, Papini, Crialese, Cantisani. All. Zauli

MONOPOLI: Dalmasso; Ferrini (28’st Berman), Bizzotto, Angileri (41’st Peschetola); Viteritti, Borello, De Risio (38’st Ardizzone), Iaccarino (38’st Buoevardi), Barlocco; Tommasini (28’st De Paoli), Sosa. A disp. : Vitale S., Fornasier, Cristallo, Simone, Hamlili, Arioli, Vitale M. .

Arbitro: Costanza di Agrigento

Reti: 12’pt De Risio (M), 22’st e 24’st Tumminello (C), 35’st Gomez (C)

Ammoniti: Vinicius (C), De Risio (M), Sosa (M), Giron (C), Ferrini (M), Tumminello (C)

Spettatori: 4.054