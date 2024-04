È stata inaugurata in via Giotto nr. 6 la nuova filiale della BCC Mediocrati di Trebisacce. Alla cerimonia di inaugurazione, con il Presidente Nicola Paldino e il Direttore Generale, Rosario Altomare, hanno partecipato il commissario prefettizio del Comune di Trebisacce, dott.ssa Eufemia Tarsia, e il Vescovo di Cassano allo Ionio, Mons. Francesco Savino. Per la Banca erano presenti i vice presidenti Olga Ferraro e Michele Aurelio, con i vice direttori Stefano Morelli e Gabriella Pastore e molti dipendenti e soci. Ha partecipato alla cerimonia anche la presidente della Mutua Mediocrati Sant’Umile, avv. Mara Paone. Dopo il simbolico taglio del nastro, da parte della dott.ssa Tarsia, Monsignor Savino ha benedetto i locali e tutti i presenti. “Trebisacce è un centro di riferimento per una vasta area che intendiamo servire al meglio -ha detto il Presidente Paldino- sia in termini bancari, come dimostra questa filiale ampia ed evoluta, sia in termini di assistenza e welfare, attraverso la neocostituita Mutua Mediocrati per clienti e soci”. Il Presidente Paldino ha poi ricordato il prossimo appuntamento del 5 maggio, quando si svolgerà a Rende l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca. Una torta tanto buona quanto appariscente ha concluso la serata accompagnando un brindisi beneaugurante.

(Nella foto il taglio del nastro)