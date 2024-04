“Il Parlamento Europeo ha dato nei giorni scorsi il suo pieno sostegno all’aggiornamento delle linee guida per lo sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti (Ten-T), aprendo così la strada a importanti progetti di connettività che avranno un impatto significativo sull’intera Unione Europea”. Lo afferma, in una nota, il commissario della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno. “L’accordo, raggiunto con il consenso degli Stati membri lo scorso dicembre e adottato oggi a Strasburgo con un ampio margine di voti favorevoli – aggiunge Saccomanno – segna un passo importante verso un sistema di trasporti più integrato e efficiente, collegando oltre 420 grandi città dell’Unione europea. Tra le novità più rilevanti l’inclusione di un riferimento cruciale allo Stretto di Messina rappresenta una svolta fondamentale per il Sud Italia e per l’intero continente europeo. La possibilità di realizzare un ‘collegamento fisso o un ponte’ per unire Villa San Giovanni e Messina non solo apre la strada a nuove opportunità di sviluppo economico e sociale per la Calabria e la Sicilia, ma potrebbe anche consentire di accedere a finanziamenti europei che renderanno possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto infrastrutturale. A nome della Lega Calabria desidero esprimere profonda gratitudine al Parlamento europeo per il sostegno e l’approvazione di queste linee guida cruciali. Desidero inoltre ringraziare il Ministro delle Infrastrutture e Vice Premier Matteo Salvini per il suo costante impegno per lo sviluppo del nostro Paese, e in particolare del Sud Italia. L’impegno congiunto delle istituzioni europee e del governo italiano è un segnale tangibile del loro impegno per garantire un futuro di crescita e prosperità per tutte le regioni del nostro paese, e il progetto del Ponte sullo Stretto rappresenta una pietra miliare in questa direzione”. “Non possiamo che guardare con fiducia e ottimismo – conclude il commissario della Lega Calabria – verso il futuro, consapevoli che insieme possiamo realizzare grandi cose per il bene comune”.