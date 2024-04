di RTC Sport

Pareggio rocambolesco nell’anticipo di ieri tra Pisa e Catanzaro per la 35sima giornata di Serie B all’Arena Garibaldi. Il Pisa recupera due gol di svantaggio e pareggia 2 a 2. Nerazzurri per una notte ottavi con 45 punti, giallorossi solidi in quinta posizione con 57, ma che hanno sfiorato per buona parte di gara di avvicinarsi al quarto posto.

Gara bellissima e intensa, tipicamente di serie B, senza un attimo di tregua. Gli episodi sembravano girare tutti in favore del Catanzaro, portatosi sul doppio vantaggio ma poi acciuffato nell’ultima parte di gara nel disperato forcing pisano. Catanzaro tremendamente cinico e lucido in zona gol, due tiri e due reti, mentre il Pisa ha faticato in modo spasmodico per riuscire a bucare la porta calabrese, e alla fine il risultato gli sta molto stretto. Tante occasioni-gol buttate a mare dai nerazzurri di casa con Bonfanti, D’Alessandro, Arena ed Esteves; anche tanta sfortuna in occasione della traversa clamorosa colpita da Bonfanti ad inizio secondo tempo. Ma il carattere e l’orgoglio di non arrendersi anche dopo aver subito il doppio svantaggio e la bravura di Aquilani nei cambi in corsa hanno consentito ai toscani prima di rientrare in partita e poi di agguantare un pari comunque prezioso per restare vivi in zona playoff. Per il Catanzaro la domanda che ci si pone è se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Sul campo il Pisa meritava sicuramente il pareggio, quindi puo’ andar bene così, ma essersi portati sul doppio vantaggio ed essersi fatti acciuffare lascia fortemente l’amaro in bocca. Inoltre, con la Cremonese battuta a Venezia nell’altro anticipo contemporaneo, il Catanzaro ha accarezzato il sogno di portarsi a meno uno dal quarto posto occupato attualmente proprio dai lombardi.

CRONACA/ Gol lampo del Catanzaro dopo pochi secondi dal fischio d’inizio: corner teso perfetto dalla sinistra di Vandeputte e tiro al volo di destro di Pontisso che fulmina Nicolas e segna il suo primo gol in campionato. Il Pisa reagisce con il piglio giusto e crea tante occasioni con D’Alessandro, Bonfanti, Arena ed Esteves ma è impreciso. Ad inizio secondo tempo traversa clamorosa di Bonfanti con un destro potente terrificante, poi Marin spreca una grande occasione calciando su Fulignati. Dopo tante occasioni dei padroni di casa il Catanzaro è spietato e raddoppia in contropiede con Ambrosino servito ancora da un gigantesco Vandeputte. Il Pisa mai domo non si arrende e torna in corsa con il nuovo entrato Moreo, terza rete in campionato, che segna di testa su corner di Beruatto. Al 37′ pareggia Marin con un tiro da lontano deviato da Pompetti che inganna Fulignati. Nel finale i toscani provano anche a vincere ma il Catanzaro regge.

Nell’altro anticipo il Venezia piega la Cremonese 2 a 1, raggiunge provvisoriamente il Como e puo’ credere nella promozione diretta. Venezia che sarà proprio il prossimo avversario del Catanzaro, in un mercoledì Primo Maggio che si preannuncia per cuori forti con entrambe le squadre che vogliono decisamente vincere per i rispettivi obiettivi.