di RTC Sport

Seconda vittoria consecutiva per il Cosenza che fa uno step fondamentale e forse decisivo verso l’obiettivo salvezza. E seconda goleada con poker dopo quello rifilato alla Reggiana. I lupi rossoblu’ si abbattono su un Bari in caduta libera che ora scivola addirittura al terzultimo posto. Il campionato dei biancorossi è un incubo e la notte è sempre piu’ buia nonostante i 4 cambi in panchina. Ma per i pugliesi sembra la classica stagione in cui tutto gira storto. Gol quasi lampo del Cosenza al 6′ con Mazzocchi, raddoppio facile di Tutino al 18′. In mezzo ai due gol Bari pericoloso ma impreciso sotto porta. Ospiti anche sfortunati in un paio di mischie in area e alcuni salvataggi estremi sulla riga di porta. Ma prima dell’intervallo l’ex Marco Nasti la riapre tenendo in vita la squadra di Federico Giampaolo. Nel finale di partita pero’ il Cosenza la chiude definitivamente con Calo al 79′ e Forte all’88’ e fa poker. I rossoblu’ di Viali fanno un passo molto importante verso la salvezza diretta. Il Bari prosegue l’agonia, scavalcato anche da Spezia e Ascoli attualmente sarebbe retrocesso.