MONTEPAONE(CZ)/ E’ stata una tre giorni di grande successo quella organizzata da “Spazio Indaco eventi olistici” in occasione della seconda edizione di “Esperienze di Benessere”, in linea di continuità con la prima edizione, altrettanto positiva. La manifestazione si è svolta a Monteapaone nella confortevole struttura Albachiara. Numerosissimi gli ospiti, intervenuti per le diverse attività svoltesi da venerdì 19 a domenica 21 aprile. In questa occasione è stato presentato il metodo “Yoga e Colore” per esprimere le proprie qualità e potenzialità.

Si è trattato di un’esperienza multisensoriale e multidisciplinare con le discipline olistiche. Uno spazio che appartiene a tutti, un abbraccio, una coccola, una nuova consapevolezza che dolcemente è arrivato a ciascun partecipante.

Attraverso yoga, meditazione, danza, arteterapia, massaggio, discipline olistiche e tecniche energetiche, massaggi, arte e laboratori esperienziali gli ospiti hanno colto la possibilità di scoprire le proprie energie sottili, le qualità e le potenzialità interiori.

L’edizione è stata arricchita inoltre dall’area fitness grazie al Ciclyng Group regionale con sessioni di indoor cycling legate allo yoga curate dai gruppi di Catanzaro e Reggio Calabria.

“E’ stato un profondo momento di condivisione, peraltro molto importante per rigenerarsi e riflettere con sè stessi. Il nostro obiettivo era proprio questo, consentire ai nostri ospiti di fermarsi per alcune ore, staccare dalla routine quotidiana e immergersi nel proprio mondo interiore, intraprendendo il più bel viaggio che noi possiamo fare, ovvero il viaggio verso noi stessi” ha detto al microfono di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, Mariangela Longobardi, naturopata, organizzatrice della manifestazione. “Lo yoga e le discipline olistiche hanno rappresentato il fulcro e il perno della rassegna, ma, in questa seconda edizione, abbiamo voluto alzare l’asticella e proporre al nostro pubblico che cresce sempre maggiormente anche iniziative collaterali ma comunque connesse al tema principale. E allora ecco la presentazione di libri tematici sul settore olistico, i laboratori per ricercare la nostra parte piu’ interiore e nascosta, i momenti per la meditazione, ecc. Ringrazio tutti i collaboratori che hanno reso speciale questo evento, ognuno con la propria professionalità, e assicuro che siamo già all’opera per programmare e pianificare la terza edizione di Esperienze di Benessere che stupirà ancora. Vogliamo crescere e migliorare di anno in anno, e siamo felici che il nostro gruppo si sta ampliando sempre piu’, questo ci rende veramente soddisfatti del lavoro fin qui realizzato” ha concluso Mariangela Longobardi.

Questi sono stati i momenti salienti della tre giorni:

Venerdì 19 aprile apertura con Yoga e Colore la via per la Felicità;

presentazione del libro di Danilo Russo il mio Dojo Kun;

apertura della mostra personale dell’artista Loredana Itria “il respiro del colore”;

presentazione del libro di Mariangela Longobardi Yoga e Colore la via per la Felicità.

Sabato 20 aprile seminario sulla felicità con il CEO Michelangelo Marino;

seconda sessione di Yoga e Colore La via per la Felicità con l’insegnante Yoga Mariangela Longobardi; Linguaggi inconsci con il coach Oscar Altabiano; Workshop di danza orientale con la maestra Lelah kaur; Musica meditativa e canto libero con il musicista Carlo Sestito; Presentazione del libro di Alba Napoli Sheyland il mondo di Beatrix; Cena con spettacolo di danza orientale con la danzatrice Rita Carbone.

Domenica 21 aprile giornata dedicata al fitness e benessere

Seminario sulla felicità con il CEO Michelangelo Marino; terza sessione di Yoga e Colore La.via per la felicità con l’insegnante Yoga Mariangela Longobardi; il Group Cycling guidato da Antonio Elia ha tenuto 4 Ride durante la giornata;

seminario sul benessere psicofisico con Oscar Altabiano; lezione di yoga di chiusura con degustazione tisane.

Inoltre durante i tre giorni è stata disponibile un’area massaggio per condividere il massaggio olistico insieme alla naturopata Elena Rafeli, la naturopata Paola Commodaro e l’operatore shiatsu Francesco D’Urso.

Nei prossimi giorni RTC dedicherà un ampio Speciale RadioTelevisivo alla manifestazione.