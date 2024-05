REGGIO CALABRIA/ Sono tre i fendenti che lo studente quindicenne del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria ha sferrato con un coltellino svizzero nei confronti di un coetaneo, suo compagno di classe. In queste ore i carabinieri del Comando provinciale e la Procura per i minorenni della città calabrese dello Stretto guidata da Roberto Di Palma stanno cercando di capire cosa esattamente sia successo. Sul posto si è recato anche il sostituto Angelo Gaglioti. I fatti sono avvenuti all’interno dell’aula scolastica dove, stando alla prima ricostruzione degli investigatori, tra i due studenti sarebbe scoppiata una lite per futili motivi, forse per una ragazzina contesa. Dalle parole e dalle prese in giro i due minori sarebbero passati subito alle mani fino a quando uno dei due non ha estratto dalla tasca un coltellino svizzero con il quale ha colpito, per tre volte, il coetaneo al dorso. La lama dell’arma tenuto conto che si tratta di un coltellino svizzero è piccola e per questo i fendenti non hanno avuto modo di toccare organi vitali. L’aggressore, invece, è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Reggio Calabria che, nelle prossime ore, dopo che i carabinieri avranno ricostruito la dinamica della lite tra i due ragazzi, valuterà se indagarlo per lesioni gravi o se ci siano gli estremi per l’accusa di tentato omicidio.