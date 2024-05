“In liquidazione più di 2 milioni di euro in favore di 95 beneficiari, metà dei quali giovani imprenditori”. Lo rende noto l’assessorato regionale all’Agricoltura, confermando che “l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, guidata dal commissario Giacomo Giovinazzo, ha proceduto ad avviare le procedure di pagamento di misure legate al sostegno allo sviluppo locale ed a giovani imprenditori”. “Già nei giorni scorsi – è detto in un comunicato – si era provveduto alla liquidazione di oltre 2 milioni e mezzo. Adesso, per un totale di altri 2.300.000 euro, si sosterranno la misura Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo), per un importo di 722.115,92 euro; gli investimenti in immobilizzazioni materiali per giovani imprenditori, con 997.211,86 euro; lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese per giovani imprenditori, per un importo pari a 652.000 euro. Inoltre, già nei prossimi giorni sarà posto in liquidazione un ulteriore elenco di beneficiari a sostegno del benessere animale, per un totale di circa 300.000 euro”. “Sostenere il comparto agricolo ed in particolare le iniziative dei giovani imprenditori – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – è fondamentale in una terra che di agricoltura vive, privilegiando le produzioni di eccellenza. Altrettanto importante è garantire la piena operatività di Arcea per garantire la tempestività dei pagamenti: sono obiettivi da perseguire quotidianamente, per tutelare un settore strategico per la Calabria”.