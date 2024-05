Nei giorni scorsi, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha tenuto una conferenza stampa sul bilancio di metà legislatura ed è stata l’occasione per mettere in fila il lavoro svolto finora dalla maggioranza di centro-destra”. Cosi Pietro Molinaro, consigliere regionale della Lega. “Un lavoro intenso e proficuo -aggiunge Molinaro- che è anche motivo di orgoglio per la Lega e va ascritto all’azione determinata e coesa di tutti i partiti che compongono la maggioranza. E’ emerso che, pur rimanendo criticità, il lavoro è stato rilevante, anche se, per utilizzare le parole di Roberto Occhiuto, “governare la Calabria è come stare in un videogame, sconfiggi un mostro e subito dopo ce n’è un altro. Nella sanità l’inversione di rotta c’è stata. Purtroppo è lontana la risoluzione dei problemi della sanità calabrese ma l’azione innovativa con investimenti adeguati del Presidente/Commissario per la sanità, con numeri e fatti, è tangibile: 3.500 assunzioni tra medici e infermieri, 274 medici cubani in corsia, 60 nuove ambulanze su tutto il territorio regionale, la creazione di Azienda Zero per governare Asp e AO, l’accertamento del debito e la chiusura dei bilanci delle Aziende, la riforma del 118 e la nuova centrale operativa regionale, il Cup unico regionale online, la ripresa dei lavori dell’ospedale della Sibaritide”. “Possiamo dire -sostiene ancora il consigliere regionale- che il barometro della sanità è orientato sul bel tempo, con la ristrutturazione dei servizi per renderli appropriati ed efficienti per la cura di tutti i cittadini. Il più è ancora da fare, la situazione è grave e nessuno lo vuole nascondere. Ma non riconoscere il cambiamento di rotta rispetto a commissari alla sanità come Cotticelli o Zuccatelli o Longo è davvero da ciechi. La Lega non può che essere orgogliosa di essere protagonista della trasformazione della Calabria, e di collaborare con alleati di governo seri ed affidabili. E non potrà essere la campagna elettorale in corso per il rinnovo del parlamento europeo ad incrinare i rapporti nella maggioranza. La Calabria ha bisogno della nostra azione innovativa e creativa che guarda sempre alle esigenze dei territori, e con il presidente Occhiuto, usando bene le risorse, continueremo a lavorare per il bene della Calabria”.