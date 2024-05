Ance Calabria, Roberto Rugna è il nuovo presidente regionale

L’imprenditore Roberto Rugna è il neo presidente di Ance Calabria, l’Associazione regionale dei costruttori edili aderenti a Confindustria. Rugna, che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni, succede a Giovan Battista Perciaccante che ha guidato il collegio dei costruttori calabresi dal 2019 e che sta svolgendo gli incarichi di vicepresidente nazionale di Ance con delega al Mezzogiorno e alle Isole e di presidente di Confindustria Cosenza. “Amministratore unico di Italiana Gas di Corigliano Rossano, una delle aziende del Gruppo Rugna, l’avvocato Roberto Rugna, che ha 45 anni, attualmente è componente del Consiglio generale nazionale di Ance e del Consiglio direttivo di Ance Cosenza. Impegnato nel sistema associativo da tempo, è stato anche presidente provinciale dei Giovani Imprenditori di Confindustria”. Ad eleggere il neo presidente, nella sede di Ance Calabria a Catanzaro, l’assemblea dei delegati a cui hanno partecipato, tra gli altri, i presidenti Luigi Alfieri (Catanzaro), Giuseppe Galiano(Cosenza), Domenico Letizia (Vibo Valentia), Giuseppe Sammarco (Crotone) e Michele Laganà (Reggio) con il direttore di Ance Calabria Luigi Leone ed il direttore di Ance e Confindustria Cosenza Rosario Branda. Presente, tra gli altri, il vicepresidente designato di Confindustria Natale Mazzuca. “Unanime apprezzamento -è detto in una nota di Ance Calabria- è stato espresso per il lavoro portato avanti negli anni al presidente uscente Giovan Battista Perciaccante ‘che ha saputo traghettare l’associazione verso risultati importanti per la categoria, uno tra tanti l’aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, in un periodo non facile per l’economia’. Perciaccante ha ringraziato i colleghi e formulato i migliori auguri di buon lavoro al collega Rugna ‘che affiancheremo -ha aggiunto- per come sempre fatto per costruire insieme nuove pagine per lo sviluppo del territorio'”. “Le costruzioni in Calabria, analogamente a quanto avvenuto, nel 2023 -ha detto il neo presidente Rugna- hanno contribuito per circa un terzo alla crescita del PIL (che in Italia è complessivamente aumentato dello 0.9%)”. Il neo leader dei costruttori calabresi si è detto però “preoccupato per i prossimi mesi perché il quadro sta cambiando: assisteremo ad una significativa contrazione degli investimenti in costruzioni”. “Auguri di buon lavoro al neopresidente di Ance Calabria, Roberto Rugna, e alla sua squadra”, sono arrivati da Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria. “Sono certo -ha aggiunto- che, proseguendo nel solco già tracciato dall’ottimo lavoro del presidente uscente Giovan Battista Perciaccante, il neopresidente e la sua squadra saranno capaci di interpretare al meglio il ruolo di guida di un comparto particolarmente rilevante nell’intero panorama economico della Calabria”.