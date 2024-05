Aeroporto dello Stretto, Ryanair punta a rafforzare la sua offerta

Ryanair punta a raddoppiare la propria base aerea a Reggio Calabria, aumentando a due i velivoli di base al ‘Tito Minniti’. Lo ha detto in una conferenza stampa il ceo della compagnia irlandese, Eddie Wilson, che si è detto “letteralmente innamorato di Reggio e della Calabria”. All’incontro con i giornalisti, svoltosi al ‘Tito Minniti’, erano presenti anche il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’ad di Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi, Marco Francini. Wilson ha avuto parole di elogio per tutti gli addetti aeroportuali del gruppo “per il tanto lavoro e impegno”, apprezzando la scelta coraggiosa “del Presidente Occhiuto, che ha permesso il raggiungimento di questo risultato, rilanciando la Sacal”. Il ceo di Ryanair ha parlato di “entusiasmo palpabile, come ci dicono alcuni operatori turistici e gli articoli di stampa”, approvando la richiesta del presidente della Regione per quanto riguarda l’abbattimento della tassa comunale aeroportuale. “Nel momento in cui sarà rimossa -ha affermato Eddie Wilson- provvederemo a rispondere per primi, innanzitutto con un volo giornaliero per Milano”. Il ceo di Ryanair, concludendo il suo intervento, ha confermato l’impegno del vettore “per tutti e tre gli aeroporti della Calabria, e non solo Reggio”, anticipando che il prossimo mese di giugno tornerà in vacanza in Calabria. “Siamo già al lavoro per un collegamento Ryanair con Milano e per la stagione ‘winter’ vogliamo aumentare le tratte”, ha detto dal canto suo il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto durante la conferenza stampa. “Sono davvero felice di vedere l’aeroporto di Reggio Calabria così vivo dopo tanti anni; -ha sottolineato Occhiuto-qQuesto aeroporto due anni fa era morto -ha rimarcato il Presidente della Regione- ora è tornato a vivere”.