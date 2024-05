Il sindaco Fiorita: “Dal Pnrr 2,5 milioni a Catanzaro per un nuovo asilo comunale

“Con un finanziamento di circa 2 milioni e mezzo di euro, stiamo facendo passi da gigante verso la creazione di un ambiente educativo moderno e accogliente per i più piccoli. Questa struttura non solo aumenterà i posti disponibili ma migliorerà anche l’offerta educativa sin dalla prima infanzia, supportando così le nostre famiglie in una fase cruciale dello sviluppo dei loro bambini”. Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita commentando il finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per asili nido assegnato nell’ambito del Pnrr. ” Grazie all’impegno dell’assessore al Welfare Giusy Pino, e al sostegno del nuovo Piano per asili nido nell’ambito del Pnrr – aggiunge Fiorita – il nostro sogno di realizzare un nuovo asilo nido sta diventando realtà. Questo progetto è un pilastro del nostro impegno. Ora ci mettiamo al lavoro per trasformare questa ambiziosa idea in una realtà tangibile, consapevoli delle sfide ma determinati a rispettare gli alti standard di qualità imposti dal Pnrr”. “All’atto del mio insediamento – aggiunge l’assessore comunale al Welfare Giusy Pino – avevo messo al centro dell’agenda il sogno e l’obiettivo di realizzare un nuovo asilo pubblico nel quartiere Lido. A Catanzaro un solo presidio comunale dedicato all’infanzia non è più sufficiente da tempo per soddisfare i bisogni crescenti delle famiglie, specialmente in un’area diventata notevolmente più popolosa negli ultimi anni. Bene, posso dire che questa promessa che avevo condiviso con il sindaco Nicola Fiorita potrà tradursi in realtà”.