Il borgo di Gerace illuminata di blu per la Giornata dell’Europa

In occasione della Giornata per l’Europa tre borghi storici italiani saranno illuminati di blu unendosi a tanti luoghi iconici italiani. I borghi saranno Rosignano Monferrato in Piemonte, Otricoli in Umbria e Gerace in Calabria, destinatari della linea di finanziamento Attrattività Borghi Pnrr linea A e linea B. Un risultato frutto dell’impegno di Associazione Civita, in collaborazione con l’Unità di Missione Pnrr del ministero della Cultura ed Enel per sottolineare il valore storico, culturale e sociale dei borghi italiani. “La giornata che celebriamo oggi – commenta Gianni Letta, presidente dell’Associazione Civita – è importante per il suo significato e perché per la prima volta l’Associazione Civita ha affiancato Parlamento e Commissione Europea nell’organizzazione della Giornata dell’Europa contribuendo dal punto di vista culturale ed in particolare per la valorizzazione dei borghi storici italiani, un obiettivo in linea con la missione per la quale è nata 35 anni fa quando tante realtà pubbliche e private si sono unite per salvare Civita di Bagnoregio. Nei borghi storici italiani è nata infatti una parte importante dell’identità europea ed è per questo che oggi abbiamo voluto evidenziare in modo simbolico questo contributo perché bisogna illuminare il passato per guardare al futuro”. L’Associazione Civita, che da 35 anni si occupa di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, è infatti tra i protagonisti della Giornata dell’Europa promossa dall’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia ed ha partecipato, con un intervento del presidente Gianni Letta, all’evento di apertura della giornata in Campidoglio, a Roma. In occasione di questo evento, l’Associazione Civita intende sottolineare, attraverso l’illuminazione con i colori dell’Ue di monumenti e siti storico-culturali, l’importanza della cultura quale elemento identitario e fondante dell’Europa. Inoltre l’Associazione ha lanciato, in collaborazione con l’Unità di Missione per l’attuazione del Pnrr del ministero della Cultura e Anci, un invito a tutti i comuni italiani a illuminare i propri luoghi iconici di blu e a inviare foto per partecipare alle iniziative di comunicazione sui canali social del Parlamento e della Commissione Europea.

“Con il Green Deal l’Europa – spiega Nicolò Mardegan, direttore delle Relazioni Istituzionali del Gruppo Enel che era al Campidoglio, dove erano presenti tra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto e il Commissario Ue per gli Affari Economici, Paolo Gentiloni – si è impegnata a raggiungere il target “Net Zero” entro il 2050, mentre Enel arriverà a “zero emissioni” già nel 2040, quindi in anticipo rispetto ai target comunitari”. Nei primi tre mesi del 2024 – prosegue Mardegan – l’82% della nostra energia è stata prodotta da fonti a zero emissioni e in Italia il 67% dell’energia è esclusivamente da rinnovabili. “Oltre agli obiettivi di riduzione delle emissioni – aggiunge – non vanno tralasciati l’indipendenza energetica e la crescita dell’industria europea. Per questo, dobbiamo guardare con attenzione alla diversificazione del mix energetico e delle tecnologie, per non trovarci nuovamente dipendenti da pochi fornitori come ci ha insegnato la storia recente. Occorre quindi che l’Europa, come sta già facendo il Governo Italiano, lavori per supportare lo sviluppo di una filiera interna delle tecnologie rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, difendendo la qualità dei propri prodotti e garantendo le condizioni perché possano competere sui mercati globali, evitando che siano altri Paesi a monopolizzare in settore cruciale”.