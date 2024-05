Il governo valuta un emendamento per il problema dei portuali di Gioia Tauro

“Si apre uno spiraglio concreto per gli ex Tct del porto di Taranto e Gioia Tauro in quanto il governo, per il tramite dei ministeri del Lavoro e delle Infrastrutture, sta valutando di presentare un emendamento al dl coesione incardinato al Senato con il quale disporre la proroga sino a dicembre 2024 della indennità sinora percepita. Già nei mesi addietro, mi ero occupato della questione presentando un emendamento al ddl lavoro. Oggi le prospettive per garantire questi portuali sino a dicembre 2024 sono assolutamente concrete, fermo restando che è chiaro che questa non è la soluzione del problema in quanto tutti dobbiamo essere impegnati per utilizzare questi mesi per far sì che questi lavoratori vengano impegnati all’interno del porto in attività di lavoro reali, trattandosi di personale con importante professionalità”. CosìDario Iaia deputato di Fratelli d’Italia e Presidente di Fdi Taranto.