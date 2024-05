In Calabria le bandiere blu diventano 20, la new entry è Parghelia

Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consetivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma. Sul podio sempre prima la Liguria che segna 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando quindi 34 località; la Puglia sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un’uscita mentre seguono a parimerito con 20 Bandiere la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna. In totale ci sono 14 nuovi ingressi, tra questi la calabrese Parghelia (in foto), in provincia di Vibo.

Ecco le località calabresi premiate con il riconoscimento suddivise per provincia:

CATANZARO

Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo- Sena/Jonio – Rivachiara

Catanzaro – Giovino

Soverato – Baia Dell’Ippocampo

COSENZA

Tortora – La Pineta/Fiume Noce

Praia a Mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi

San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella

Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro – Abatemarco

Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa)

Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale

Roseto Capo Spulico – Lungomare

Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia)

Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido

CROTONE

Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare

Melissa – Litorale Torre Melissa

Isola Capo Rizzuto – Le Castella

REGGIO CALABRIA

Caulonia – Lido

Roccella Ionica – Lido

Siderno – Litorale

VIBO VALENTIA

Parghelia – Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara

Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno