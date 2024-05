Cisl, Daniele Gualtieri nuovo segretario della Ust Magna Grecia

“Un giovane e competente sindacalista, che sono certo saprà guidare questa importante struttura territoriale del Sud esaltando il protagonismo della Cisl , con visione ed innovazione contrattuale, capacità di fare squadra, partecipazione ed inclusione sociale”. Lo ha detto il leader della Cisl Luigi Sbarra intervenendo a conclusione dei lavori del Consiglio Generale della Cisl Magna Grecia che ha eletto Daniele Gualtieri nuovo segretario generale della struttura che comprende le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Sbarra, augurando neo suo intervendo buon lavoro al neo segretario Gualtieri, ha ringraziato il segretario uscente Salvatore Mancuso “che ha guidato in questi anni la Cisl Magna Grecia – ha detto – con grande competenza, unità, visione innovativa, umiltà. La sua lunga esperienza sindacale e riconosciuta professionalità sarà ancor più utile alla Cisl in una stagione nella quale dobbiamo saper guidare i cambiamenti della società e del mondo del lavoro”. “Il nostro compito – ha detto Gualtieri dopo la sua elezione – sarà quello di creare una forte sinergia con le organizzazioni datoriali e tutte le istituzioni per combattere il fenomeno delle morti sul lavoro. La nostra priorità è quella della sicurezza sul lavoro, che vogliamo perseguire salvaguardando le aziende sane, puntando sulla formazione, avviando un confronto e una sensibilizzazione alle istituzioni competenti per far sì che vengano rafforzati i controlli e le verifiche nelle aziende, per tutelare i lavoratori e sconfiggere fenomeni presenti nel nostro territorio, come il caporalato, lo sfruttamento, il lavoro nero, il lavoro sottopagato. Vogliamo lavorare – ha sottolineato – per la prevenzione oltre che sulla repressione, battaglie per le quali servono sinergie che servano anche a sviluppare le potenzialità del territorio”.