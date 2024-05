Si è insediato La Rosa, il nuovo Questore di Reggio Calabria

“Sono molto contento di essere stato individuato quale questore di Reggio Calabria. È una realtà assolutamente affascinante, un’avventura interessante che non sarà semplice. Per me è un grande punto di orgoglio essere stato nominato qui. Lo dico non da messinese, come qualcuno potrebbe insinuare, ma perché effettivamente Reggio Calabria è una delle questure più importanti in Italia”. Si è presentato così, con una battuta sulle sue origini peloritane e con l’auspicio di fare bene nei prossimi anni, il nuovo questore di Reggio Calabria Salvatore La Rosa che ieri si è insediato al posto del suo predecessore Bruno Megale, nominato questore di Milano. Proprio all’ex questore ha fatto riferimento La Rosa nelle sue prime dichiarazioni alla stampa: “Non sarà semplice sostituire un gigante dell’amministrazione della pubblica sicurezza come Bruno Megale che ha sicuramente dato un contributo importantissimo al territorio non solo da reggino ma proprio da operatore e da coordinatore di un gruppo eccellente. Lascia una questura in grandissima salute. Speriamo di fare il possibile per mantenere questo target elevato. Questa è la mia terza questura”. Dopo aver riassunto i precedenti incarichi, prevalentemente in Sicilia ma anche in Calabria a Lamezia Terme, La Rosa si è augurato la collaborazione di tutti gli enti “che si occupano di sicurezza e in generale di gestione del territorio”. “Auspico sempre -ha detto- che ciascuno faccia la propria parte fino in fondo. Se tutto questo accade, le problematiche di polizia sono sempre meno onerose. Più si fa squadra, più si ottengono i risultati. Credo che la squadra-Stato nel suo complesso sia ben collaudata. Speriamo di farla funzionare ancora meglio e penso che siamo nelle condizioni per ottenere risultati positivi”.