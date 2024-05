Calcio Playoff serie B, oggi Catanzaro-Cremonese: le ultime e le probabili formazioni. Oliveri in vantaggio su Veroli, Fulignati recupera. Il Catanzaro sogna un’altra notte magica. Sarà sold-out

di RTC Sport

Poche ore alla semifinale playoff serie B gara 1 tra Catanzaro e Cremonese, in programma questa sera alle 20,30 allo Stadio Comunale. Il terribile Catanzaro, dopo l’impresa di sabato contro il Brescia, a distanza di 72 ore sogna un’altra notte magica davanti ai suoi tifosi. Vuole vincere per presentarsi sabato a Cremona in posizione di vantaggio rispetto agli uomini di Stroppa. Le due squadre in campionato non sono riuscite a superarsi, è finita zero a zero sia all’andata che al ritorno. Ha recuperato il portiere Fulignati dall’infortunio di sabato, stasera sarà regolarmente in campo dall’inizio. Fondamentalmente un unico dubbio per il tecnico: Oliveri o Veroli, in vantaggio il primo, autore di un’ottima prova sabato quando è entrato. Per il resto identica formazione partita titolare contro il Brescia con Biasci e Iemmello di punta. Sempre indisponibile Situm, oltre a Ghion, Ambrosino e D’Andrea.

Probabile formazione (4-4-2): Fulignati-Oliveri Brighenti Antonini Scognamillo-Sounas Petriccione Pontisso Vandeputte-Biasci Iemmello.

La Cremonese deve rinunciare ancora al calabrese Collocolo e scenderà in Calabria con la stessa formazione che ha affrontato il Catanzaro in campionato esattamente un mese fa (IN FOTO) con l’eccezione di Coda, che dovrebbe partire titolare e che sarà affiancato da Vazquez. In porta ancora l’ex crotonese Saro invece del danese Jungdal. In difesa dubbio Ravanelli-Marrone, favorito il primo. Il norvegese Johnsen agirà dietro le punte, il roccioso Pickel e l’agile Castagnetti costituiranno la cerniera di centrocampo.

Probabile formazione (3-5-2): Saro-Antov Ravanelli Bianchetti-Zanimacchia Pickel Castagnetti Johnsen Sernicola; Vazquez Coda.

Arbitrerà Marcenaro di Genova. Sarà ancora una volta sold-out, il pubblico cercherà di spingere il Catanzaro all’ennesima impresa della stagione che puo’ avvicinare al sogno promozione cullato fortemente da tifoseria, squadra e dirigenza. Alcune centinaia i tifosi che arriveranno da Cremona.