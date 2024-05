La Regione Calabria ha celebrato la Giornata della Biodiversità Agraria con tutti gli Istituti Agrari presenti sul territorio

di Manuel Soluri (RTC-GDC)

La Regione Calabria ha celebrato la Giornata nazionale della Biodiversità Agraria con un convegno organizzato in Cittadella al quale hanno partecipato tutti gli Istituti Agrari della Calabria. Sono intervenuti tra gli altri l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il commissario straordinario di ARSAC Fulvia Michela Caligiuri, il dirigente generale reggente del Dipartimento regionale Agricoltura Giuseppe Iiritano e la presidente della Commissione per la tutela della biodiversità vegetale e animale della Regione Calabria Francesca Palumbo. Si è trattato di un incontro-confronto con i tanti studenti giunti in Cittadella, che hanno scelto gli istituti agrari come percorso della propria formazione professionale e di vita. L’assessore Gianluca Gallo al microfono di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, ha affermato: “La Calabria è la regione italiana con piu’ biodiversità in assoluto. E’ una terra fertile dal clima temperato che puo’ fortemente incidere e incrementare la capacità produttiva italiana nel settore ortofrutticolo. Supereremo, secondo i dati, il milione di fatturato nel settore ortofrutticolo. Ma per farlo, occorre resistere in un mercato difficile quale è quello attuale. L’Agricoltura di oggi non è quella di 10 anni fa, non è piu’ quella della zappa ma è quellache si fa con il drone e con lo smartphone. Bisogna formarsi e informarsi. In Calabria abbiamo tutto per primeggiare, ricordo ad esempio che siamo i primi produttori del Paese per olio d’oliva insieme alla Puglia, ma non ci siamo mai raccontati bene, dobbiamo migliorare nella comunicazione, raccontarci bene e promuoverci, cosa che per troppo tempo non abbiamo fatto. Occorre essere attrattivi e coltivare un’unica ambizione, ovvero quella della qualità. Per tutto questo oggi abbiamo voluto invitare i giovani che hanno fatto questa scelta di studi” ha concluso Gallo rivolgendosi ai giovani con grande pathos e trasporto.

“Tutelare, conservare e valorizzare la Biodiversità deve essere il nostro obiettivo comune, da qui deriverà la nostra ricchezza” ha rimarcato il commissario ARSAC Fulvia Caligiuri. “I veri custodi della Biodiversità calabrese siete e sarete voi studenti, con voi sono sicura che il futuro sarà radioso e meraviglioso” ha concluso. Il dirigente generale reggente Giuseppe Iiritano ha ripreso il concetto espresso dall’assessore Gallo rimarcando la necessità di dover crescere nella comunicazione: “Abbiamo aziende di altissimo livello ma dobbiamo senz’altro promuoverci meglio” ha affermato.