Arriva a Palazzo dei Bruzi la Coppa Davis per la prima tappa calabrese del tour

E’ tutto pronto a Palazzo dei Bruzi per l’arrivo domani, mercoledì 22 maggio, della Coppa Davis, che sarà esposta per tutta la giornata, dalle 11,30 alle 20,00, nella sede del Comune di Cosenza. L’apertura dell’esposizione della più celebre insalatiera d’argento al mondo, il prestigiosissimo trofeo di tennis che l’Italia si è aggiudicato due volte, nel 1976 in Cile, contro i padroni di casa e a Malaga, in Spagna, contro l’Australia, nel novembre dello scorso anno, sarà preceduta da una breve cerimonia istituzionale di saluto da parte del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, in programma nel salone di rappresentanza del Comune alle ore 10,30. Ai saluti del Sindaco seguiranno quelli del commissario della FITP Calabria e consigliere federale, Joe Lappano, e della consigliera delegata allo sport, Chiara Penna. Palazzo dei Bruzi ha invitato per l’occasione le autorità cittadine. “Siamo particolarmente felici – ha sottolineato in una dichiarazione il Sindaco Franz Caruso – di poter aprire le porte della casa comunale all’arrivo a Cosenza della prestigiosa Coppa Davis. Allo stesso modo mi sento di esprimere la mia gratitutine al commissario regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Joe Lappano, che ha permesso che l’importante “Trophy tour” della Coppa Davis prendesse le mosse proprio da Cosenza, prima di visitare le altre città calabresi inserite nel programma (Rende e Reggio Calabria). Sono certo – ha aggiunto Franz Caruso -che l’evento richiamerà a Palazzo dei Bruzi tanti appassionati, di tutte le età- sono moltissimi sia in città che in provincia – che potranno ammirare la Coppa Davis da vicino, accomunando, in una magnifica occasione, sia chi ricorda ancora l’impresa di Pietrangeli, Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli a Santiago del Cile, nel ’76, e chi ha recente memoria del trionfo di Malaga, lo scorso anno, ad opera di Sinner, Musetti, Sonego, Arnaldi e Bolelli, con la guida di Filippo Volandri”.