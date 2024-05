Catanzaro, incidente stradale su viadotto Bisantis allo svincolo per via Carlo V

CATANZARO/ Incidente stradale nella tarda mattinata odierna sul viadotto Fausto Bisantis svincolo per via Carlo V a Catanzaro. Una la vettura coinvolta una Volkswagen TCross che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. La stessa arrecava danni anche a due vetture parcheggiate.

A bordo della TCross il solo conducente che veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Chiusa la bretella di collegamento a Via Carlo V e disagi per la viabilità sul viadotto Bisantis. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.