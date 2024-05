Catanzaro, accordo in prefettura su Karol Betania

Si è svolto in Prefettura, a Catanzaro, un incontro tra la Usb e l’amministrazione della Karol Betania, al fine di scongiurare possibili scioperi nella struttura sanitaria catanzarese. “Dopo lunghe trattative di questi mesi – scrive l’Usb – ieri si è sottoscritto il verbale di impegno di pagamento da parte dell’amministratore di tutti gli arretrati al personale sanitario.Finalmente – prosegue la nota – si è giunti ad un accordo per la definitiva chiusura degli stipendi arretrati e quindi stare in linea con il salario mensile, secondo quanto stabilito e sottoscritto dall’amministratore, ove lo stesso è certo che dall’inizio del prossimo mese migliori la situazione di liquidità della Karol e potendo accedere ad una linea di credito e/o recuperare soldi che vanta da parte degli enti regionali e comunali per saldare i lavoratori.Una boccata d’ossigeno per i lavoratori – si legge ancora – che finalmente si vedono riconosciuti i propri diritti con risposte certe, un impegno concreto da parte dell’azienda in un quadro difficile sul nostro territorio.Nelle more di conoscere l‘iter dei pagamenti, l’amministratore si è reso disponibile ad incontri successivi sul piano organizzativo del lavoro nella struttura, a cui la Usb – recita il comunicato – concorrerà a migliorare le attività sanitarie dei lavoratori, cosi come sentiremo gli enti insolventi verso la Karol Betania al fine di non rivedere l’istituto piombare in nuovi drammi economici a discapito della forza lavoro che garantisce giornalmente servizi ed efficienza sanitaria alla comunità”.