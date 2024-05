Schlein a Catanzaro: “Il contrasto alla violenza di genere è tra le nostre priorità assolute”

CATANZARO/ “Sul contrasto alla violenza di genere in ogni sua forma, che per noi è una delle priorità assolute, non basta la parte repressiva su cui pure abbiamo lavorato insieme. C’è una parte senza la quale saremo sempre un passo indietro che è la prevenzione”. Lo ha detto Elly Schlein a margine della visita al Centro calabrese di solidarietà di Catanzaro, realtà del terzo settore che opera nel campo del disagio e dell’emarginazione giovanile, per l’accoglienza, il sostegno e l’attivazione di azioni di reinserimento sociale di soggetti svantaggiati e che si occupa di donne vittime di violenza. “E la prevenzione – ha aggiunto Schlein – può passare solo dalla formazione per le pubbliche amministrazioni, gli operatori di giustizia, le forze dell’ordine. Una formazione specifica perché non capiti mai più che una donna vada a denunciare e non sia presa in considerazione. L’altra parte essenziale è l’educazione a partire dalle scuole in tutti i cicli scolastici. Questo perché – ha detto ancora la leader dem – è necessario partire da lì per sradicare il pregiudizio criminale, sessista quello che fa pensare di avere un diritto al possesso sul corpo e sul tempo delle donne, che non c’è. Inoltre, se partiamo dalle scuole ad educare in questa direzione diamo una mano anche alle famiglia che potranno fare un passo in avanti”. Qui noi entriamo, e ve ne siamo grati, in punta di piedi consapevoli dei diversi ruoli ma lo facciamo perché sentiamo il bisogno di mettere queste realtà al centro del dibattito del paese”.