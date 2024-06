La Calabria a Vinòforum: i vini calabresi in vetrina fino al 23 giugno a Roma. Iniziativa della Regione Calabria in collaborazione con Arsac

La Calabria sarà presente dal 17 al 23 giugno a “Vinòforum”, il più grande evento sul Vino a Roma che in occasione della XXI^ edizione, in programma dal 15 al 23 giugno prossimi, si terrà nella spettacolare location del Circo Massimo.

Alla manifestazione, dedicata al vino dell’Italia centrale e meridionale, la Regione Calabria – in sinergia con l’ARSAC – porterà il meglio del settore vitivinicolo calabrese, in un viaggio esperienziale attraverso i suoi vitigni storici e con il claim che sta caratterizzando il cammino della Calabria vitivinicola, “Dove tutto è cominciato”, perché la Calabria è la terra di Enotria e della Magna Graecia, una storia millenaria che viaggia sulle note speziate del Magliocco e del Gaglioppo e su quelle di frutti e fiori freschi del Greco Bianco. Un comparto, quello vitivinicolo, tanto importante perché profondamente legato al territorio e per questo oggetto di investimenti e attività di promozione a livello internazionale da parte della Regione, con l’impegno della giunta regionale presieduta da Roberto Occhiuto ed il certosino lavoro svolto dall’assessore al ramo, Gianluca Gallo, con la collaborazione di Arsac, guidata dal commissario Fulvia Michela Caligiuri.

In particolare, Sabato 22 giugno alle ore 21.00, presso “Sunsquare Arena”, ben nove saranno le etichette calabresi in vetrina. Da segnalare: “Vinòforum” ospiterà cene con Grandi chef, Degustazioni guidate, Challenge & Blind tasting per operatori, Master Class e Top tasting. 3.200 etichette in degustazione; dalla Valle d’Aosta alla Sardegna con un’area riservata ad Aziende e gruppi Enologici italiani ed internazionali con Business Lounge e Pubbliche Relazioni nella Sunsquare Arena.